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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 16:10
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Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

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Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'i koronavirüs testi pozitif çıktı.

24 yaşındaki oyuncu Leo Duarte’nin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından İtalyan temsilcisindeki tüm futbolculara tekrar test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic’in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, diğer oyuncular ve teknik heyetin sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.

OLASI BEŞİKTAŞ EŞLEŞMESİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Koronavirüs testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 Ekim'de oynanacak play-off turunda olası Beşiktaş-Milan eşleşmesinde forma giyemeyecek.

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