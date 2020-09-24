Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

24 yaşındaki oyuncu Leo Duarte’nin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından İtalyan temsilcisindeki tüm futbolculara tekrar test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic’in de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, diğer oyuncular ve teknik heyetin sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.
OLASI BEŞİKTAŞ EŞLEŞMESİNDE FORMA GİYEMEYECEK
Koronavirüs testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 Ekim'de oynanacak play-off turunda olası Beşiktaş-Milan eşleşmesinde forma giyemeyecek.
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