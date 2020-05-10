Zlatan Ibrahimovic iftar sofrasında

Yeni tip korona virüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen arada İsveç’te bulunan Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan futbolcuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarda bir araya geldi. Stockholm’de bir Türk restoranına giden 3 oyuncu, Türk yemeklerinin tadına baktı.
Yemekte Adana kebap ve ayran tercih eden Ibrahimovic, ardından çay içmeyi ihmal etmedi.
İsveçli yıldız, geçtiğimiz sene Allsvenskan kulüplerinden Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın almıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in liglerin yeniden başlamasını planladıkları tarihi açıklamasının ardından basında çıkan haberlere dair açıklama yayımladı. Açıklamada “Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in 'Şimdilik' vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen 'Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu' yorumları hepimizi incitmiştir” denildi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Genç, yerli ve yetenekli ayakların peşinde olan Cimbom, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılılar; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in de istediği genç yıldız adayı için Altay'a 2 milyon lira ödemeye hazır.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.