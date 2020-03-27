Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakmaya karar verdi

Serie A'da Milan forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'in corona virüs sebebiyle kariyerini noktalayabileceği iddia edildi.

La Gazzetta Dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

38 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği ile ilgili aralarında kariyerini noktalamanın da olduğu seçenekleri değerlendiriyor.

Devre arasında Milan ile 6 aylık sözleşme imzalayan Ibra'nın kulübü ile bir yıl daha opsiyonu bulunuyor.

Ibrahimovic, İtalya'da liglere corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından ülkesi İsveç'e dönmüştü.