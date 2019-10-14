Zirvenin öyküsü

AKŞAM

DÜNYA Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye tarihi bir zafere tanıklık etti. İbrahim Çolak, halka aleti finalinde hatasız performansıyla 14.933 puan çıkardı ve altın madalyaya uzandı. 24 yaşındaki sporcunun bu başarısı hiç de tesadüf değil. İbrahim, sporcu olan annesi ve babasının desteğiyle 5 yaşında Şavkar Cimnastik Kulübü’nde spora başladı. 10 yaşında hem okul hem antrenmanları bir arada yürütemediği için çok zorlandı, bırakmayı düşündü ama ailesi kendisine büyük destek verdi. Antrenörleri de bu dönemde yanında durdu.

ADIM ADIM İLERLEDİ

Pes etmedi. İlk başarı ödülünü 2011 yılında aldı ve 2017’de Avustralya’da yapılan Dünya Kupası’nda beşinciliği elde etti. Halka branşında yaptığı hareket, Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından “The Colak” adıyla kayıtlara geçirildi. 1 yıl önce Avrupa 2.’liğiyle Türk Cimnastik tarihindeki iyi dereceye imza atan Çolak, dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı.