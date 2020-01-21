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aksam.com.tr
  • 21 Ocak 2020 Salı 07:38
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  • 21 Ocak 2020 Salı 07:38

Zirvede yalnız kral Alexander Sörloth

Zirvede yalnız kral Alexander Sörloth

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Kasımpaşa karşısında hat-trick yaparak, galibiyetin mimarı olan Sörloth’un bu performansı ülkesinde yankı uyandırdı. Norveç basını “Zirvede yalnız kral” başlığıyla golcüyü övdü.

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA Aleksander Sörloth fırtınası esiyor...

Kasımpaşa filelerine üç gol bırakarak, Bordo-Mavili forma altında ilk hat-trickini yapan Norveçli oyuncu için ülkesinden de övgü dolu sözler geldi. 24 yaşındaki santrforun Kasımpaşa maçında takımının ikinci, dördüncü ve altıncı golüne imza attığına değinen Norveç basını, Süper Lig’de de 15 golle krallık yarışında ilk sırada olduğuna vurgu yaptı. Norveç basını Sörloth’un bu performansını “Zirvede yalnız kral” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberin içeriğinde Sörloth’un her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi ve 18 golle kariyerinin en golcü sezonunu geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

Norveç’in önde gelen yayın organları arasında yer alan Nettavisen, Linnes’in de Galatasaray’a geri döndüğünü ve ikinci yarının ilk maçında forma giydiğini duyurdu. G.Saray’ın Falcao ile üç puana uzandığı belirtildi.

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Zirvede yalnız kral
Zirvede yalnız kral

Zirvede yalnız kral

Kasımpaşa karşısında hat-trick yaparak, galibiyetin mimarı olan Sörloth’un bu performansı ülkesinde yankı uyandırdı. Norveç basını “Zirvede yalnız kral” başlığıyla golcüyü övdü.

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