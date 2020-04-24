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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 08:00

Zirvede kimler varsa Avrupa'ya

Zirvede kimler varsa Avrupa'ya

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UEFA liglerin bitirilmesini istedi. Tamamlanamayan liglerde, mevcut puan durumu geçerli olacak. Avrupa futbolunun patronu, 55 ülke federasyonuyla dün de video konferansla görüştü. Öncelik futbolun sürmesi... Ancak olağanüstü durumlarda sportif başarı kriteri esas alınacak. UEFA liglerin en geç 3 Ağustos tarihine kadar bitirilmesini istedi.

AKŞAM

UEFA, 55 ülke federasyonuyla sabah 09.00’da başlayan yeni bir video konferans gerçekleştirdi ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs krizinin ardından alınan yeni kararlarını iletti. Avrupa futbolunun patronu UEFA, tüm federasyonlardan liglerin en geç haziran ayında başlamasını ve 3 Ağustos tarihinde bitirilmesini istedi. UEFA ayrıca, haziran ayında liglerini başlatamayan ülkelerin, en geç 27 Mayıs tarihinde açıklaması şartıyla, play-off oynatmasını talep etti.

KİMSEYE ÖZEL DAVET GİTMEYECEK

Sezonu hiçbir türlü oynatamayan ve mevcut haliyle tescil eden liglerin Avrupa kupaları bileti alacak takımlarının, ‘sportif başarı’ kıstasıyla belirleneceği vurgulandı. Bunun da, puan durumunda, sıralama ya da play-off sonucu olacağı kaydedildi. Bununla birlikte, sıkça iddia edilen ‘UEFA puanına göre Avrupa’ seçeneğinin gündemde olmadığı, herhangi bir kulübe Wild Card ile Avrupa kupaları seçeneğinin sunulmayacağı da kaydedildi.

TRABZON, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE

UEFA’nın önerisine göre; eğer lig oynanmazsa Süper Lig’de Şampiyonlar Ligi biletini ilk sırada olan Trabzonspor alacak. 2. sıradaki Başakşehir playoff oynayacak, 3. sıradaki Galatasaray UEFA’ya gidecek. 4. sıradaki Sivasspor da ön eleme oynamaya hak kazanacak. Türkiye Kupası’ndan gelecek olan UEFA Kupası hakkının kime gideceği konusu ise henüz netleşmiş değil. Küme düşmeyle ilgili kararlar da ilerleyen tarihlerde belli olacak.

200 MİLYONLUK ÖDEME

UEFA, milli takımlara oyuncu gönderen 55 üye ülkeden 676 kulübe toplam 70 milyon euroluk ödemenin hızlıca yapılacağını ve böylece kulüplere destek olunacağını duyurdu. UEFA, EURO 2020’ye oyuncu gönderecek kulüpler içinse 130 milyon euro ayırdı. UEFA, Kadınlar 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı da 2022 yılına erteledi.

TESCİL ŞARTLARI

UEFA’nın tamamlanamayan liglerin tescil edilmesi için şartları; yerel yetkililerin, sezonun belli bir tarihe kadar (Ağustos) bitirilemeyeceğine karar vermesi ve ekonomik sorunların başa çıkılamaz noktaya gelmesi oldu. Ayrıca, kararın adil olup olmadığı da araştırılacak.

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