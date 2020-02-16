Zirve yarışında kritik karşılaşma: Trabzonspor-Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ve Sivasspor kozlarını paylaşıyor.
Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Erce Kardeşler Trabzonspor'un eksikleri. Cezasında indirim yapılan Sörloth bu maçta sahada olacak.
Sivasspor'da Arouna Kone, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Petar Skuletic sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth
Sivasspor: Samassa, Furkan Sağman, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Djerlek, Fernando, Ziya, Yatabare
TRABZONSPOR KAZANIRSA LİDER
Trabzonspor karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.
Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
EN SON 10-11 SEZONU
Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.
(Sporx)
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