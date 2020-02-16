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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 09:11
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 09:11

Zirve yarışında kritik karşılaşma: Trabzonspor-Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

Zirve yarışında kritik karşılaşma: Trabzonspor-Sivasspor! Muhtemel 11'ler...

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Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ve Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

İki takımın eksikleri

Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban ve Erce Kardeşler Trabzonspor'un eksikleri. Cezasında indirim yapılan Sörloth bu maçta sahada olacak.

Sivasspor'da Arouna Kone, Barış Yardımcı, Emre Kılınç ve Petar Skuletic sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

Sivasspor: Samassa, Furkan Sağman, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Fatih, Djerlek, Fernando, Ziya, Yatabare

TRABZONSPOR KAZANIRSA LİDER

Trabzonspor karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

EN SON 10-11 SEZONU

Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

(Sporx)

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