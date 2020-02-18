Zirve yarışı nefes kesiyor

24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.

4 büyüklere stoper dayanmıyor

Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon son 4 sezonda toplamda 40 stoper transfer etti. 4 büyük kulüp, bu transferler için 48 milyon 162 bin euro bonservis ücreti ödedi.