Zirve aşkına! Beşiktaş-Ankaragücü muhtemel 11'ler

AKŞAM

HAFTAYA lider giren Medipol Başakşehir’in üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi. Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı olduğu için Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Caner Erkin’in cezası sona erdi. Tecrübeli oyuncu görev verilmesi halinde Ankaragücü maçında sahaya çıkacak. Sakat ve cezalı olan Gary Medel ise yok. Ricardo Quaresma ve Adriano’nun oynama ihtimali bulunuyor. Burak ve Quaresma sarı kart sınırında. Bu iki futbolcu, Ankaragücü önünde kart görürse, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Adriano, Burak

ANKARAGÜCÜ: Altay, Pinto, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Sedat, Moke, Conteras, Sacko, Boyd, Orgill