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  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 12.00'de başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.  (AA)


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