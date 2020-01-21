Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor, Medipol Başakşehir'i eleyip çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor 1-1’in rövanşında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Medipol Başakşehir, karşılaşmanın 65. dakikasında geliştirdiği atakta Robinho ile kaleyi yokladı, kaleciden seken topu Demba Ba tamamladı ve top ağlara gitti. Karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler, VAR'dan gelen uyarıyı dikkate aldı ve pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirerek Başakşehir'in golünü geçersiz kıldı.

KIRKLARELİSPOR'UN ELEDİĞİ 3. SÜPER LİG TAKIMI

Ayrıca Başakşehir, Kırklarelispor'un elediği 3. Süper Lig takımı oldu. 2. Lig ekibi Kırklarelispor, daha önce Gaziantep FK ve Ankaragücü'nü elemişti.

NİHAT ÖZDEMİR KIRKLARELİ’DE

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında oynanan Kırklarelispor - M Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.

Krıklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak, kupada çeyrek finale yükseldi. Müsabakayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda seyretti.