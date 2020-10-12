Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

SPOR GÜNDEMİ

Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak ve Hakan'dan son dakika değişikliğine tepki Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.

Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da Alex, Belözoğlu ve Demirel'in jübilesi Youtube'da Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.

İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor İnanılmaz indirim! İkisi de imzayı atıyor Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.

Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj Mert Hakan'dan Erol Bulut'a mesaj Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.

Erol Bulut ilk kez uyguladı! Fener'de yeni dönem Erol Bulut ilk kez uyguladı! Fener'de yeni dönem Süper Lig'in ilk 4 haftasında takımını farklı formasyonlarla sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki oyun planını ilk kez uyguladı.