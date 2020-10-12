Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. Yarın, 14 ve 15 Ekim'de yapılacak maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanacak.
Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Karşılaşmayı kazanan 21 takım 2. tura yükselecek.
Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları 20-21-22 Ekim, 3. tur karşılaşmaları 3-4-5 Kasım, 4. tur mücadeleleri 24-25-26 Kasım, 5. tur maçları ise 15-16-17 Aralık'ta yapılacak.
Kupada son 16 turu 12-13-14 Ocak 2021, çeyrek final karşılaşmaları 9-10-11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları ise 16-17 veya 18 Mart 2021'de oynanacak.
Final müsabakasının tarihi ise daha sonra açıklanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Çarşambaspor-Yozgatspor 1959 (Çarşamba)
14.30 Altındağspor-Çankaya FK (Çubuk İlçe)
15.30 Bergama Belediyespor-Manisaspor (Bergama 14 Eylül)
14 Ekim Çarşamba:
13.00 Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi (Mardin 21 Kasım)
13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçe)
13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Silivri)
13.30 Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)
13.30 1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)
13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor (Başpınar)
13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)
13.30 Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor (Doğukent)
13.30 Kozanspor-Kahta 02 (İsmet Atlı)
13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 (Yeşiltepe)
13.30 İskenderun FK-Payasspor (Payas İlçe)
13.30 Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemeklik)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar)
15.00 Tekirdağspor-Bayrampaşa (Namık Kemal)
19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin)
15 Ekim Perşembe:
13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül)
14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk)
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında takımını farklı formasyonlarla sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki oyun planını ilk kez uyguladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.