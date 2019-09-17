Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunun kuraları çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kupada 3. Eleme Turu'na; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım katıldı.
3. tur maçları 24-25-26 Eylül'de oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Eşleşmeler şöyle
Hekimoğlu Trabzon - Adana Demirspor
Adanaspor - Fethiyespor
Afjet Afyonspor - Bayrampaşa
Akhisarspor - Bayburt İl Özel İdare Spor
Mardin Büyükşehir Başakspor - Altay
Altınordu - 1922 Konyaspor
Amed Sportif Faaliyetler - Ağrı 1970 Spor
Balıkesirspor - Vanspor
Ankara Demirspor - Başkent Akademi Futbol Kulübü
Birevim Elazığspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Erbaaspor
Payasspor - Boluspor
Muğlaspor - Bursaspor
Edirnespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Ekol Göz Menemenspor - Kırşehir Belediyespor
Diyarbekirspor - Eskişehirspor
Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor
Ergene Velimeşespor - Eyüpspor
Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük
Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep
Gençlerbirliği - Osmaniyespor
Görelespor - Giresunspor
Göztepe - Yozgatspor 1959
Hatayspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor
Erzinspor - İnegölspor
İstanbulspor - Pazarspor
Kardemir Karabükspor - Gümüşhanespor
Yeni Çorumspor - Kasımpaşa
Silivrispor - Kastamonuspor 1966
Somaspor - Keçiörengücü
Kırklarelispor - 1954 Kelkit Belediyespor
Manisa FK - Elazığ Belediyespor
Osmalıspor - İçel İdmanyurdu
Pendikspor - Turgutluspor
1877 Alemdağspor - Sancaktep FK
Kocaelispor - Sivas Belediyespor
Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor
Tarsus İdman Yurdu - Darıca Gençlerbirliği
Tuzlaspor - Nazilli Belediyspor
Esenler Erokspor - Uşakspor
Karacabey Belediyespor - Ümraniyespor
Fatsa Belediyespor - Yılport Samsunspor
Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor
Hacettepespor - Yukatel Denizilispor
Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadoluspor