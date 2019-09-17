Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kupada 3. Eleme Turu'na; Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, toplam 92 takım katıldı.

3. tur maçları 24-25-26 Eylül'de oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Eşleşmeler şöyle

Hekimoğlu Trabzon - Adana Demirspor

Adanaspor - Fethiyespor

Afjet Afyonspor - Bayrampaşa

Akhisarspor - Bayburt İl Özel İdare Spor

Mardin Büyükşehir Başakspor - Altay

Altınordu - 1922 Konyaspor

Amed Sportif Faaliyetler - Ağrı 1970 Spor

Balıkesirspor - Vanspor

Ankara Demirspor - Başkent Akademi Futbol Kulübü

Birevim Elazığspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Erbaaspor

Payasspor - Boluspor

Muğlaspor - Bursaspor

Edirnespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Ekol Göz Menemenspor - Kırşehir Belediyespor

Diyarbekirspor - Eskişehirspor

Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor

Ergene Velimeşespor - Eyüpspor

Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Gazişehir Gaziantep

Gençlerbirliği - Osmaniyespor

Görelespor - Giresunspor

Göztepe - Yozgatspor 1959

Hatayspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor

Erzinspor - İnegölspor

İstanbulspor - Pazarspor

Kardemir Karabükspor - Gümüşhanespor

Yeni Çorumspor - Kasımpaşa

Silivrispor - Kastamonuspor 1966

Somaspor - Keçiörengücü

Kırklarelispor - 1954 Kelkit Belediyespor

Manisa FK - Elazığ Belediyespor

Osmalıspor - İçel İdmanyurdu

Pendikspor - Turgutluspor

1877 Alemdağspor - Sancaktep FK

Kocaelispor - Sivas Belediyespor

Şanlıurfaspor - Anagold 24Erzincanspor

Tarsus İdman Yurdu - Darıca Gençlerbirliği

Tuzlaspor - Nazilli Belediyspor

Esenler Erokspor - Uşakspor

Karacabey Belediyespor - Ümraniyespor

Fatsa Belediyespor - Yılport Samsunspor

Sakaryaspor - 1074 Çankırıspor

Hacettepespor - Yukatel Denizilispor

Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadoluspor