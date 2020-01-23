Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Organizasyonun son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.
Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Galatasaray, 1-1’in rövanşında kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı
Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu’nun verdiği karar sonrası resmi sitesinden açıklamada bulundu.
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, suskunluğunu bozdu ve önemli açıklamalarda bulundu.