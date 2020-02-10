Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

Ersun Yanal'dan FLAŞ karar Ersun Yanal'dan FLAŞ karar Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.

Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.

Lucescu koptu geliyor Lucescu koptu geliyor BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Vedat'a 2 talip daha Vedat'a 2 talip daha VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.

'Mario Gomez gibi adam aldık' 'Mario Gomez gibi adam aldık' Kevin-Prince Boateng, ilk maçındaki performansıyla Beşiktaş camiasını kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Gaziantep maçında gol atarak farklı galibiyette pay sahibi olan Ganalı yıldız için 'O da Mario Gomez gibi burada yeniden doğacak' değerlendirmesinde bulundular.