Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

Organizasyonun son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, bugün saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kurada seri başı uygulaması olacak;
Seri başı takımlar: Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor
Seri başı olmayan takımlar: Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, GMG Kırklarelispor
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.
Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022'de sona erecek yeni mukaveleye göre 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte rakamın 34.8 milyon TL'ye çıkma ihtimali bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan opsiyon kullanma hakkı da Beşiktaş'tan alınarak Burak Yılmaz'a verildi.