Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

İşte eşleşmeler:

Çaykur Rizespor – Samsunspor

Altınordu – Denizlispor

Alanyaspor – Adanaspor

Esenler Erokspor – Sivasspor

Altay – Trabzonspor

Beşiktaş – 24 Erzincanspor

Fatih Karagümrük – Göztepe

Kasımpaşa – Vanspor

Yeni Malatyaspor – Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon – Medipol Başakşehir

Galatasaray – Tuzlaspor

Erzurumspor – Bursaspor

Kayserispor – Manisa Futbol Kulübü

Kırklarelispor – Gaziantep FK

Eyüpspor – Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.