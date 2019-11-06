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  3. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

İşte eşleşmeler:

Çaykur Rizespor – Samsunspor

Altınordu – Denizlispor

Alanyaspor – Adanaspor

Esenler Erokspor – Sivasspor

Altay – Trabzonspor

Beşiktaş – 24 Erzincanspor

Fatih Karagümrük – Göztepe

Kasımpaşa – Vanspor

Yeni Malatyaspor – Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon – Medipol Başakşehir

Galatasaray – Tuzlaspor

Erzurumspor – Bursaspor

Kayserispor – Manisa Futbol Kulübü

Kırklarelispor – Gaziantep FK

Eyüpspor – Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.


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