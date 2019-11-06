Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.
İşte eşleşmeler:
Çaykur Rizespor – Samsunspor
Altınordu – Denizlispor
Alanyaspor – Adanaspor
Esenler Erokspor – Sivasspor
Altay – Trabzonspor
Beşiktaş – 24 Erzincanspor
Fatih Karagümrük – Göztepe
Kasımpaşa – Vanspor
Yeni Malatyaspor – Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon – Medipol Başakşehir
Galatasaray – Tuzlaspor
Erzurumspor – Bursaspor
Kayserispor – Manisa Futbol Kulübü
Kırklarelispor – Gaziantep FK
Eyüpspor – Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.