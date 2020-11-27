Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Fatih Terim'den Taylan Antalyalı vetosu

G.SARAY'IN bu sezon en formda ismi olan Taylan Antalyalı oynadığı oyunla Avrupa takımlarının dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.