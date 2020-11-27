Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Eşleşmeler şu şekilde:
Konyaspor - Altınordu
Antalyaspor - Boluspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Sivasspor - Giresunspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
Trabzonspor - Adana Demirspor
Erzurumspor - Esenler Erokspor
Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu
Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor – Adanaspor
Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor
Göztepe – Bursaspor
Gençlerbirliği – Tuzlaspor
Gaziantep FK – Kocaelispor
Medipol Başakşehir – Turgutluspor
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Diego Armando Maradona'nın naaşını hazırlamakla görevli cenaze işleri firmasının yetkilileri, efsane futbolcunun tabutunu açıp fotoğraf çektiler.
• Firma çalışanı 3 kişinin işine son verildi.
• Maradona'nın ailesi yasal işlem başlattı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'la oynayacağı kritik maçın kadrosu açıklandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini şekillendirdi. Başarılı antrenör, Adem Ljajic'i Kadıköy'e götürmeme kararı aldı.
G.SARAY'IN bu sezon en formda ismi olan Taylan Antalyalı oynadığı oyunla Avrupa takımlarının dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.