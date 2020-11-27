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aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 15:01
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi Süper Lig devlerinin de rakipleri belli oldu.

Eşleşmeler şu şekilde:

Konyaspor - Altınordu

Antalyaspor - Boluspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Sivasspor - Giresunspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

Trabzonspor - Adana Demirspor

Erzurumspor - Esenler Erokspor

Beşiktaş - Tarsus İdmanyurdu

Galatasaray – Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor – Adanaspor

Fenerbahçe – Karacabey Belediyespor

Göztepe – Bursaspor

Gençlerbirliği – Tuzlaspor

Gaziantep FK – Kocaelispor

Medipol Başakşehir – Turgutluspor

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan karşılaşmalar 15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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