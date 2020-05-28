Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçları programı açıklandı

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ı desteklediğini ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Başkan, transferi açıkladı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.