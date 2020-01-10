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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 18:50
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 18:50

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Koray Gençerler

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

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