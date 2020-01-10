Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
14 Ocak Salı:
16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
15 Ocak Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Koray Gençerler
20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya
16 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan
20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.
Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.