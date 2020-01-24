Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı yayın hangi kanalda? Türkiye kupası çeyrek final kurası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi canlı yayını için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, bugün saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Futbolseverler yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Haberimiz içerisinden kura açıklamalarını öğrenebilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, bugün saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Canlı yayın ASPOR'da yayınlanacak.
KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK TAKIMLAR
SERİ BAŞI: GALATASARAY, TRABZONSPOR, FENERBAHÇE, ANTALYASPOR
SERİ BAŞI OLMAYAN: KIRKLARELİSPOR, SİVASSPOR, ALANYASPOR, ERZURUMSPOR
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.
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