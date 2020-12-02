  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 07:23
  • |
  • Son Güncelleme:

Zinedine Zidane'ın istifaya niyeti yok

Zinedine Zidane'ın istifaya niyeti yok

Paylaş

Sporx

Real Madrid'in Fransız hocası Zinedine Zidane, Shakhtar'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa iddialarını yanıtıladı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane karşılaşmanın öncesinde açıklamada bulundu.

Fransız hoca maç sonu açıklamasında merak edilen istifa sorusuna açıklık getirerek, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. İlk yarıda iyi oynadık, top resmen gol olmak istemedi. Son maçı kazanacak ve turu geçeceğiz. Ben iyimserim, kötü bir yenilgi aldığınız zaman kafanızı kaldırmalısınız. Bir utanç içindeyiz çünkü bunu hak etmedik" diye konuştu.

"Ben bir problem tespit etmiyorum" diyen Fransız hoca, "Bir araya gelen bir çok sorun var. Gol atmakta bugün zorlandık. Bir gol bulabilseydik her şey çok başka olacaktı. Dediğim gibi önümüze bakmak zorundayız" diyerek bir sonraki maçı beklediklerini söyledi.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçını Alman temsilcisi Mönchengladbach'a karşı oynayacak. Öte yandan İspanyol devi ligde de 3 maçtır galibiyet yüzü görmüyordu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor
Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor

Fenerbahçeli yıldıza teklif yağıyor

Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu
Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu

Beşiktaş'tan çifte transfer operasyonu

Diagne, Falcao'yu bitirdi!
Diagne, Falcao'yu bitirdi!

Diagne, Falcao'yu bitirdi!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı
Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı

Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.

'Düştü, kafasını çarptı nabzı 115'ti'
'Düştü, kafasını çarptı nabzı 115'ti'

'Düştü, kafasını çarptı nabzı 115'ti'

Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.

İhmalden cinayet soruşturması
İhmalden cinayet soruşturması

İhmalden cinayet soruşturması

Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.

Devler Ligi'nde kritik sınav
Devler Ligi'nde kritik sınav

Devler Ligi'nde kritik sınav

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.

'Kaleci olmamı annem söyledi'
'Kaleci olmamı annem söyledi'

'Kaleci olmamı annem söyledi'

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.