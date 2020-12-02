Zinedine Zidane'ın istifaya niyeti yok

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane karşılaşmanın öncesinde açıklamada bulundu.
Fransız hoca maç sonu açıklamasında merak edilen istifa sorusuna açıklık getirerek, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. İlk yarıda iyi oynadık, top resmen gol olmak istemedi. Son maçı kazanacak ve turu geçeceğiz. Ben iyimserim, kötü bir yenilgi aldığınız zaman kafanızı kaldırmalısınız. Bir utanç içindeyiz çünkü bunu hak etmedik" diye konuştu.
"Ben bir problem tespit etmiyorum" diyen Fransız hoca, "Bir araya gelen bir çok sorun var. Gol atmakta bugün zorlandık. Bir gol bulabilseydik her şey çok başka olacaktı. Dediğim gibi önümüze bakmak zorundayız" diyerek bir sonraki maçı beklediklerini söyledi.
Real Madrid Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçını Alman temsilcisi Mönchengladbach'a karşı oynayacak. Öte yandan İspanyol devi ligde de 3 maçtır galibiyet yüzü görmüyordu.
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.
Maradona'nın tüm dünyayı şoke eden ani ölümünün etkileri sürerken efsane oyuncunun hemşiresi Gisela Madrid'in avukatı Rodolfo Baque, "Maradona ölümünden 1 hafta önce düştü ve kafasını çarptı. Hastaneye götürülmedi. Öldüğü gün nabzı 115'ti. İlaç bile verilmedi. Kalbindeki sorunlar dikkate alınmadı." dedi.
Arjantin polisinin Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmayı, "İhmalden cinayet" kapsamında yürüttüğü bildirildi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün Leipzig'i konuk edecek olan Başakşehir, Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Tam Saha dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.