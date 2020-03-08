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  • 08 Mart 2020 Pazar 09:54
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  • 08 Mart 2020 Pazar 09:54

Zinedine Zidane'dan Juventus iddialarına yanıt geldi

Zinedine Zidane'dan Juventus iddialarına yanıt geldi

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Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Juventus ve Fransa Milli Takımı'ndan kendisine teklif yapıldığına yönelik iddialara cevap verdi.

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, Juventus'un kendisine önümüzdeki sezon için teklif yaptığı ve Fransa Milli takımı teknik direktörlüğüne ilişkin dedikodulara yönelik açıklamalarda bulundu.i

Juventus formasını 1996 - 2001 yılları arasında giyen ve siyah beyazlı formayla futbol dünyasının efsanelerinden olan Zidane, kendisine teklif gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Hayır, herhangi bir telefon almadım. Ne Juventus'tan ne de Fransa Federasyonu'ndan. Bana ulaşan olmadı ve ben hiç bir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey her gün çalışmak." sözlerini kullandı.

Önümüzdeki sezona yönelik herhangi bir kararının da olmadığını ve 2 sezon daha Real Madrid ile sözleşmesinin olduğunu belirten Zidane, "Bugün Real Madrid'in hocasıyım ama yarın herşey bir anda değişebilir. Bunu bilemeyiz" diyerek açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

(Sporx)

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