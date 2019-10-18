Zinedine Zidane'dan Galatasaray açıklaması

La Liga'da cumartesi akşamı Mallorca deplasmanına çıkacak Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, El Clasico'nun ertelenmesi ve oynayacakları maçlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Cuma günü açıklanan karar ile El Clasico'nun tarihi değişmiş ve karşılaşma 26 Ekim'e ertelenmişti. Bunun üzerine Real Madrid, Barcelona ile Mallorca ve Galatasaray mücadelelerinden sonra karşılaşacak.

"3 MAÇIN DA HEPSİNE HAZIRIZ"

El Clasico'nun tarihinin değişmesiyle birlikte öncelikle Mallorca ve Galatasaray maçlarına oynayacaklarını, fakat her ihtimale karşı Clasico'ya hazır olduklarını belirten Zidane, "Mallorca ve Galatasaray maçları sonrası El Clasico'yu oynamak zorunda kalırsak, buna hazırlıklı olacağız. 3 maçı da oynamaya hazırız" dedi.

"BULUNDUĞU KONUMU HAK ETMEYEN BİR TAKIM"

Kendisine yöneltilen takımın durumuyla ilgili soruya deneyimli teknik adam, "Her şeyin sonunda en önemlisinin yarın olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz iki hafta neler olduğunu biliyoruz. Mallorca'ya karşı iyi hazırlandık. Şu an ligde bulunduğu konumu haketmeyen bir takımla oynayacağız. Bunu biliyoruz." yorumunda bulundu

"O ÜLKESİ ADINA BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYOR"

Sergio Ramos'un Olimpiyatlarda İspanya Milli Takımı forması giymesine izin verip vermediği sorulmasını üzerine Zidane, "Onunla bunun hakkında konuşmadım bile. Eğer kendini iyi hissediyorsa oynayabilir. O ülkesi adına bir şeyler yapmak istiyor" açıklamasında bulundu.

"BU BİR TESADÜFTÜ"

Dubai'de görüştüğü Pogba için Zinedine, "Bu bir tesadüftü. Aynı zamanda aynı yerdeydik. Birbirimizi tanıdığımız için konuştuk. Ne konuştuğumuzu size söylemeyeceğim ama birbirimizi uzun süredir tanıyoruz." dedi.

"SAKATLIĞIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ"

Toplantının sonunda eksiklerden bahseden Fransız teknik adam, "Modric ve Bale olmayacaklar. Kroos ve Lucas'ta öyle. Bize her zaman bir şeyler oluyor. Bir teknik adam için çok zor. Her zaman oynuyorsunuz fakat sakatlığın önüne geçemiyorsunuz. Diğer oyuncularımızı kullanacak ve doğru şeyleri yapmayı deneyeceğiz."

Bu sezon Zinedine Zidane yönetiminde Real Madrid, La Liga'da çıktığı 8 maçta topladığı 18 puan ile lider konumda bulunuyor.

(Sporx)