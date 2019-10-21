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Zinedine Zidane: Sadece kazanmayı düşünüyoruz

Zinedine Zidane: Sadece kazanmayı düşünüyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Zidane, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Galatasaray mücadelesine iyi hazırlandıklarını vurgulayan Zidane, "Galip gelmeyi çok istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 19 Ekim'de Mallorca'ya 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 puanı bulunan eflatun-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun adının Real Madrid ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu durum beni elbette rahatsız ediyor. Ben her zaman burada kalmak istiyorum. Pozitif olup elimden geleni yapacağım. 18 yıldır burada çalışıyorum. Bu tür ortamlarda çalışmaya alışkınım. Oynayacağımız çok maç var. Yarından başlayarak hepsini kazanmak istiyoruz."

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