Zinedine Zidane: Önce La Liga'yı düşüneceğiz ardından Galatasaray

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Club Brugge ile evlerinde 2-2 berabere kaldıkları grup maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Zinedine Zidane'ın sözleri:

"Kötü bir sonuç aldık ama 2-0'dan sonra reaksiyonumuz iyiydi. İlk yarıdaki performansımızdan memnun değilim. Öyle bir 45 dakikayı asla oynamamalıyız. Burada sorumluluğu alıyorum. Günün sonunda, 1 puandan ötürü mutlu olamayız. Bugün 3 puanı almalıydık."

"YEDİĞİMİZ İLK GOL ŞAKA GİBİ"

"Yediğimiz ilk gol, şaka gibiydi. Maça kötü başladık. Sonra, konsantrasyonumuzu yitirdik ve rakibimiz cezayı kesti. İlk golü attıktan sonra özgüven kazandılar. Aniden ikinci gol geldi. İkinci yarıdaki performansın, maç boyu olmasını dilerdim. Mutlu değiliz. Ancak, pozitif düşünmek zorundayız."

"DEĞİŞİKLİKLER YAPMASAM KAYBEDERDİK"

"Devre arasında bazı değişiklikler yapmak zorundaydık. Eğer, o değişiklikleri yapmasaydım maçı kaybederdik. Bizi orta sahada sıkıştırmışlardı ve oyuncularımın daha dirençli olmaları gerekiyordu. Maçı kazanabileceklerini hissetmelilerdi. Bu yönde bir konuşma yaptım."

"ÖNCE LA LIGA, SONRA GALATASARAY"

"Grupta hata yapma şansımız kalmadı. Önümüzde La Liga maçı var. Önce o maça bakacağız. Ardından, Galatasaray ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantre olacağız. Şu an grupta kötü bir durumdayız. Ancak, yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

(Sporx)