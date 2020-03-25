Zincirleme kaza!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.

AKŞAM ÖZEL / Orçun ÖZATEŞ

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüse yakalanmasının ardından Teknik Direktör Fatih Terim de kendisine yapılan testin pozitif çıktığını açıkladı. Bu sıcak gelişme sonrası Terim ve Albayrak’ın virüsü nereden kaptığı konusunda ortaya atılan iddialar, büyük bir bilgi kirliliğine neden oldu. Şu anda yapılan değerlendirmelerde öne çıkan en güçlü ihtimal, Terim’e virüsün Abdurrahim Albayrak’tan geçtiği şeklinde. Albayrak’a yakın kaynaklar, başarılı iş adamının virüsü bir çalışanından aldığını iddia ediyor. Eşiyle birlikte enfekte olan ve hastanede tedavileri devam eden Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak da evde karantina altında tutuluyor. Bu tablo ve Terim’in Albayrak’la olan yakın dostluğu virüsü bu yolla almış olabileceği iddiasını güçlendiriyor.

FUTBOLCULARIN TESTİ NEGATİF

İkinci olasılık ise Fatih Terim’in Beşiktaş’la oynanan maç sırasında enfekte olması. Sosyal medyada bu konuda birçok suçlama ve iddia ortaya atılsa da Terim’in o maçta temasta olduğu Albayrak dışında hiç kimsenin pozitif olmaması olasılığı zayıflatıyor. Şu ana kadar Albayrak dışında sporcularda ve Fatih Terim’in ya da Beşiktaş’ın teknik ekibinde koronavirüse rastlanan bir vaka yok. Terim’in ekibi ve kulüp çalışanlarının testlerinin yapıldığı ve hepsinin de negatif olduğu öne sürülüyor. Beşiktaş takımı da bu dönemde koronavirüs konusunda herhangi bir vaka bildirmedi. Siyah-Beyazlı oyuncu ve teknik heyetin dün yapılan testleri bu konuda önemli bir detay oluşturuyor.

TÜRK TELEKOM’DA 4’LÜ ZİRVE

Abdurrahim Albayrak’ın Beşiktaş’la oynanan karşılaşma sırasında rahatsız olduğu iddiası da değerlendiriliyor. Tecrübeli yöneticinin maçtan 1 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’la bir görüşme yaptığı biliniyor. Terim’in, Albayrak’tan virüsü bu toplantıda almış olma ihtimali değerlendiriliyor. Bu gelişmelerin ardından Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da dün hastanede kontrole gitti. Günay sosyal medya hesabından, “Geldiğim hastanede sonuçlar çıkana kadar yatarak tedavime karar verildi. Sonuçlar çıktığında bilgi vereceğim” notunu paylaştı.

HAFİF ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ VAR

Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde: “Fatih Terim’in tedavisine Sağlık Bakanlığı yönergelerinde berlirtilen tedavi protokolüne göre başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Fatih Terim’in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir.”

CUMHURBAŞKANI’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SİSTEMDEN ÇIKARILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sosyal medyadan hakaret eden kişinin, AFAD Gönüllülük Sisteminden çıkarıldığını bildirdi.

İSTANBUL’A GELDİ

Fatih Terim’de koronavirüse rastlanmasının ardından ABD’de bulunan eşi Fulya Terim, dün Türkiye’ye döndü. Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermeyen Fulya Terim, eşinin yanına Ulus’ta bulunan özel hastaneye geçti.

TEDAVİYE DEVAM

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik “Evimde karantinadıyım, ilaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım” ifadelerini kullandı.