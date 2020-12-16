Zidane'dan Karim Benzema'ya övgü dolu sözler

Real Madrid'in Cezayir asıllı Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, yeni bir tartışmanın ateşini yaktı. Zidane, kendisiyle aynı kökenden gelen Karim Benzema'yı övdü ve "Gelmiş geçmiş en iyi golcü" dedi.

Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 yenerken, iki gol atan Karim Benzema galibiyetin mimarlarından oldu. Skor 1-1 iken 74 ve 90+2'de sahneye çıkan Fransız golcü, 13 kişi kalan rakip karşısında 3 puanı getirdi. Zidane, Benzema'yı "Gelmiş geçmiş en iyi Fransız golcü" olarak nitelendirdi.

Bu sezon 5. ve 6. gollerini kaydeden Karim Benzema'yı maç sonrası öven takımın teknik direktörü Zinedine Zidane, "En iyisi" dedi.

"Bu maçtaki oyundan bağımsız olarak Benzema, büyük oyuncuların yaptığını yaptı ve tekrar iki gol attı" diyen Zidane, oyuncuyu Fransa tarihin en büyük golcüleri Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin ve Thiery Henry'nin önünde gösterdi.

32 yaşındaki oyuncuya övgüler dizen Zidane, "Yaptığı şey onu gösteriyor. Uzun zamandır Real Madrid için oynuyor. 500'den fazla maça çıktı. Golleri, kupaları ve yaptıklarıyla o kendini anlatıyor. Benim için o en iyisi, bu kesin" diye konuştu.

Olympique Lyon'dan 2009'da Real Madrid'e transfer olduktan sonra İspanyol ekibiyle 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Lig şampiyonluğu başta olmak üzere kupalar kaldıran Karim Benzema'yı övmeye devam eden Zidane, "Sadece golü düşünen bir 9 numara değil. Onu sevmemin nedeni bu. Kafasında sadece gol yok. Bağlantılar kuruyor, takım arkadaşlarına paslar çıkarıyor. Futbolda sevdiğim şeyleri yapıyor ve bunların hepsini gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.