Zidane çıkışını devam ettiriyor! Derbide gülen Real Madrid...

İspanya La Liga'da haftanın maçı Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Derbide rakibini 2-0 mağlup eden Real Madrid, liderin namağlup unvanını sonlandırdı.

İspanya La Liga'nın 13. haftası Madrid derbisine sahne oldu.

Zinedine Zidane yönetiminindeki Real Madrid, haftaya lider giren Atletico Madrid'i her iki devrede bulduğu gollerle mağlup etti.

Kritik maçta Real'e galibiyeti getiren goller 15' Casemiro ve 62' Jan Oblak'tan(k.k.) geldi.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Real Madrid, rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Atletico Madrid ise sezonun ilk yenilgisini aldı.

Real Madrid formasıyla 528. maçına çıkan Karim Benzema, Real Madrid formasıyla en çok maça çıkan yabancı oyuncu oldu.

- Zidane ve Real Madrid zorlu haftadan en iyi şekilde çıktı

Gerek La Liga gerekse Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlardan dolayı geleceği tartışılmaya başlanan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, kritik ve zorlu haftayı en iyi şekilde tamamladı.

Geçen haftaya kadar ligde son 3 maçını kazanamayan ve 1 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmada deplasmanda Shakhar Donetsk'a 2-0 yenilen Real Madrid, hem Avrupa'da yoluna devam etmeyi hem de ligdeki şampiyonluk yarışını riske atmıştı.

Zorlu maçların olduğu bir haftayı kayıpsız kapatan Real Madrid, ligde 5 Aralık'ta deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup ettikten sonra bu akşam da derbi maçında lider Atletico'yu 2-0 yendi.

Real Madrid, Atletico ile arasındaki puan farkının 9'a çıkmasını engelleyerek şampiyonluk yarışındaki iddiasının azalmasını engelledi.

Sadece Şampiyonlar Ligi'nden elenme değil Avrupa Ligi'ne dahi katılamama riskiyle 9 Aralık'ta Mönchengladbach maçına çıkan Real Madrid, sahadan 2-0 galip ayrılarak grup lideri olarak Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmayı başardı.

Zorlu haftada art arda alınan galibiyetler, Real Madrid'de Zidane'ın geleceği tartışmalarını da şimdilik rafa kaldırdı.