Zenit'te iki basketbolcu ve takım masörü koronavirüse yakalandı

THY Euroleague ekiplerinden Zenit, iki basketbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, oyunculardan Anton Pushkov ve Austin Hollins ile takım masörü Andrei Kozlov’un korona virüse yakalandığı ifade edildi. Sonuçları pozitif çıkan Pushkov, Hollins ve Kozlov’un karantinaya alındığı belirtildi.
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