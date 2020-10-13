Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi

SPOR GÜNDEMİ

3 Büyükler'in zararı 110 milyon TL 3 Büyükler'in zararı 110 milyon TL Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.

Ve Cimbom FIFA'ya gitti! Ve Cimbom FIFA'ya gitti! Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.

Vida, Milli Takım'da da gözden düştü Vida, Milli Takım'da da gözden düştü Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Milli Takım'da da kesik yedi.

Ruslar beraberliğe sevindi Ruslar beraberliğe sevindi Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.

Hagi çıldırdı! 'San Marino'ya benzemeye başladık' Hagi çıldırdı! 'San Marino'ya benzemeye başladık' Romanya'nın Norveç'e 4-0 yenilmesi Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi çıldırttı.