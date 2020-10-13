Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, 8 basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen Zenit'in bugünkü TD Systems Baskonia ve 15 Ekim'deki Valencia maçlarının oynanmayacağı belirtildi.
Maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirmesi gereken Rus ekibinin, bu sayıya ulaşamadığı için 20-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Milli Takım'da da kesik yedi.
Rus basını, Milli Takımımız karşısında aldığı 1 puanın mutluluk verici olduğunu yazdı ve "Rusya ikinci yarıda adeta çöktü. Bizi yenilgiden kaleci Shunin kurtardı" denildi.
Romanya'nın Norveç'e 4-0 yenilmesi Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi çıldırttı.
Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, Milli Takım'daki performansıyla büyülüyor. Ozan, Almanya'nın ardından Rusya maçının da yıldızı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti.