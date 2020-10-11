Zenit ve Khimki, maçlarının ertelenmesi için EuroLeague'e başvurdu

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) takımlarından Zenit'te 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Zenit Kulübü, 2 basketbolcu ve 3 antrenörün koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Takımda testi pozitif çıkanların sayısının 6'sı oyuncu, 3'ü antrenör ve biri masör olmak üzere 10'a yükseldiği ifade edildi.
Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla antrenmanların iptal edildiği ve tüm takımın izolasyon sürecine girdiği belirtildi.
Zenit'in EuroLeague'e bildirdiği kadroda 16 oyuncu bulunuyor ve ligin yayınladığı koronavirüs protokolüne göre bir takım 7 oyuncu kalana dek maçlarına devam edebiliyor.
Ancak, Zenit tarafı Khimki Moskova ile birlikte EuroLeague'e mektup göndererek sıradaki maçlarının ertelenmesini talep etti.
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