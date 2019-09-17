Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7032
  • 6,3172
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Zenit kaçtı, Lyon yakaladı: 1-1

Zenit kaçtı, Lyon yakaladı: 1-1

Zenit kaçtı, Lyon yakaladı: 1-1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu start aldı. Lyon, sahasında ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

SEZONUN İLK GOLÜ

Zenit'in Sardar Azmoun ile bulduğu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'yi üzen haber! İptal ettiler
Ahmet Kural Çağla'ya bakıyor
Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç yasak aşk mı yaşıyor?
Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
<p>Kırklareli Babaeski’de bulunan göletten tarlaların sulanması nedeniyle üç gün önce su çekilmeye b

Kuruyan Göletteki Balıklara ´Can Suyu´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Polisin falezlerdeki zor anları... 'Ne kadar karizmatikler'

Adana'da kan donduran olay! Üzerine döktüler...