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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 08 Nisan 2020 Çarşamba 23:53

Zengin başkan kurtaracak

Zengin başkan kurtaracak

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UEFA, FFP kurallarını askıya alırken harcama konusuna esneklik getirecek. Koronavirüs salgını öncesinde kulüplerin kazandığından fazlasını harcaması yasaktı. Ancak Avrupa futbolunun patronu, kulüp sahiplerinin kasaya para koyması konusunda esnek olacak.

AKŞAM

Dünyayı sarsan koronavirüs (Kovid-19) salgını, doğal olarak futbolu da etkiledi. UEFA Yürütme Komitesi, üye federasyonlara Avrupa kupaları için zorunlu şart olan lisans koşullarının belirlenmesi konusunda ek süre verilmesi talebini kabul etmişti. Ayrıca Finansal Fair Play (FFP) şartnamesinde de, sadece 2020/2021 sezonu için geçerli olmak üzere kulüplerin mâli durumlarının kontrol edilmesi de askıya alınmıştı. Çünkü şu anda kulüplere olan para akışı adeta durdu.

SADECE 2020-21 SEZONU İÇİN

Yapılan açıklamada, “Üye derneklere, gelecek sezonun UEFA kulüp müsabakaları için kabul süreci yeniden tanımlanana kadar, kulüp lisanslama sürecini tamamlamak için daha fazla zaman tanıma teklifi kabul edilmiştir. İcra Komitesi, kulüplerin gelecekteki finansal bilgilerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili kulüp lisanslama hükümlerinin askıya alınmasına karar vermiştir. Bu kararlar 2020-21 sezonunun UEFA’nın düzenlediği turnuvalara katılım için geçerlidir” denilmişti.

DAHA AVANTAJLI OLACAKLAR

Bu kararlar resmen açıklanırken, UEFA yeni önlemler için de çalışmalarını sürdürüyor. Buna göre; UEFA koranavirüs nedeniyle Finansal Fair Play sistemini değiştirebilir. Kulüp sahiplerinin, kulübe nakit yatırım yapma yasağı konusunda esneklik gelebilir. Yani kulüp sahipleri kasaya para koyabilecek. Bu şekilde kulüplerin kazandığından daha fazla harcama yolu açılacak. Zengin başkanı olan kulüpler, biraz daha avantajlı olacak.

BİTİRMEDEN OLMAZ!

UEFA Başkanı Ceferin’in ‘Liverpool’un şampiyonluğu tescil edilebilir’ açıklamaları Liverpool’u memnun etmedi. Liverpool’un eski Kaptanı Steve Nicol, “Maçlar oynanmalı ve Liverpool sahada şampiyon olmalı. Liverpool taraftarı 30 yıldır bunu bekliyor” dedi.

GELECEKTEN ENDİŞELİ

Udinese Sportif Direktörü Marino, “Belçika Federasyonu, ligi tescil etti. İngiltere Premier Lig’de de benzer bir şey göreceğiz. Liverpool’u şampiyon ilan edecekler. Çünkü orada da virüs her geçen gün etkisini artırıyor. Sadece bu sezon için değil, önümüzdeki sezonlar için de endişeliyim” dedi.

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