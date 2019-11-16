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  3. Zeljko Obradovic'in oyuncularına tepkisi olay oldu

Zeljko Obradovic'in oyuncularına tepkisi olay oldu

Zeljko Obradovic'in oyuncularına tepkisi olay oldu

Fenerbahçe Beko koçu Obradovic'in küfürleri sosyal medyayı salladı...

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'ya yenildiği maça Zeljko Obradovic'in küfürleri damgasını vurdu.

Fenerbahçe Beko, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya mağlup olurken 8. maçında 6. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic'in molada oyuncularına yaptığı konuşma ise günün en dikkat çekici olayı oldu.

Sırp koçun oyuncularına küfür ettiği görülürken bu video sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Peki Obradovic'in bu görüntüleri sosyal medyada nasıl karşılandı? İşte o tepkiler...


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