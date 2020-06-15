Zeljko Obradovic İstanbul'a döndü

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...' Galatasaray'dan olay açıklama! 'Cellat başı...' Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.

İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci İşte Muslera'nın yerine transfer edilecek kaleci Galatasaray'ın 2-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor maçında tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan başarılı eldivenin gelecek sezonun ilk yarısını da kaçırması bekleniyor. Beklenmedik sakatlık sonrası ani olarak kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Sinan Bolat ve Silviu Lung'u gündemine aldı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha G.Saray'dan bir Muslera açıklaması daha Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan kaleci Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı.

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı' '1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı' Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi Ayrılık kararı alındı! Yanal'ın gözdesiydi Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.