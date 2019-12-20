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Zeljko Obradovic: Çok zor bir andayız

Zeljko Obradovic: Çok zor bir andayız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Rusya ekibi Zenit'e 84-81 yenildikleri maçtan sonra, "Taraftarlarımıza destekleri için kalpten teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır." dedi.

Karşılaşmadan sonra kısa bir açıklama yapan Obradovic, Zenit'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Çok zor bir andayız şu an. Reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Bu şekilde devam etmemiz imkansız. Taraftarlarımıza da destekleri için kalpten teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır. Benim tarafımdan bu kadar bu akşam."

Plaza: "İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak"

Zenit Başantrenörü Joan Plaza, Fenerbahçe Beko gibi güçlü bir rakip karşısında çok önemli galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Taraftarlar için müthiş bir maç olduğunu belirten Plaza, "Sıralama çok önemli değil. Bizim için büyük zafer. İddia ediyorum ki Fenerbahçe play-off'a kalacak. Çok kötü olduğumuzu düşünenlere rağmen iyi bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.


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