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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 00:05
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 00:05

Zeljko Obradovic: Bu mağlubiyet kolay değil

Zeljko Obradovic: Bu mağlubiyet kolay değil

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX karşısında son saniyelerde yedikleri basketle kaybetmelerinin kolay bir durum olmadığını söyledi.

Maccabi FOX'un 78-77 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sayıyı yedikleri son pozisyonla ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi.

"Kolay bir durum değil. Çok duygusal bir durumdayız. Özellikle de maç elinize gelip böyle kaybedince." diyen Obradovic, şunları söyledi:

"Son pozisyonla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Son 4 saniyeden daha çok, 39 dakika 56 saniye önemliydi. Takımım çok savaştı, çok istekliydi ama ne yazık ki bu yetmedi. Daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sezon başından beri yaşadığımız problem, kontrol bizde olduğu zaman nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini bilmemek. Maccabi'nin nasıl bir takım olduğunu biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Maccabi'yi tebrik ediyorum. Çok duygusal ve zor bir maçtı bizim için. 40 dakika oyuncularımın yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da müthiş destek için teşekkür ediyorum."

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