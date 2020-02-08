Zeljko Obradovic: Bu mağlubiyet kolay değil

Maccabi FOX'un 78-77 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sayıyı yedikleri son pozisyonla ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi.
"Kolay bir durum değil. Çok duygusal bir durumdayız. Özellikle de maç elinize gelip böyle kaybedince." diyen Obradovic, şunları söyledi:
"Son pozisyonla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Son 4 saniyeden daha çok, 39 dakika 56 saniye önemliydi. Takımım çok savaştı, çok istekliydi ama ne yazık ki bu yetmedi. Daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sezon başından beri yaşadığımız problem, kontrol bizde olduğu zaman nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini bilmemek. Maccabi'nin nasıl bir takım olduğunu biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Maccabi'yi tebrik ediyorum. Çok duygusal ve zor bir maçtı bizim için. 40 dakika oyuncularımın yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da müthiş destek için teşekkür ediyorum."
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a bitime 2 saniye kala yediği basketle 78-77 kaybetti.
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