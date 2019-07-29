Zeljko Obradovic: Ben NBA defterini tamamen kapattım

Fenerbahçe Beko'nun Sırp koçu Zeljko Obradovic ülkesinin basınına yaptığı açıklamada NBA defterini tamamen kapattığını söyledi.

AKŞAM

SIRP basınına konuşan F.Bahçe Beko Koçu Obradovic, “Ben NBA defterini tamamen kapattım. Fenerbahçe’yle 1 yıl daha mukavelem var ve burada çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ bulunuyor. Bunun tadını çıkarıyorum” dedi.