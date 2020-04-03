Zeki Çelik'ten Neymar itirafı!

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evde geçen günlerini TRT Spor'a anlatan milli futbolcu Zeki Çelik, kulübün belirlediği programa göre evde antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.
"NEYMAR'A KARŞI ÇOK ZORLANDIM"
Fransa'ya ilk geldiğinde fiziksel olarak sıkıntı yaşadığını söyleyen Zeki Çelik, "PSG ile oynamak zor. Ligde beni en çok zorlayan oyuncu Neymar." dedi.
"YUSUF YAZICI VE BENİ ÇOK SEVİYORLAR"
Milli futbolcu, "Fransa'da beni ve Yusuf Yazıcı'yı çok seviyorlar. Hiçbir zaman art niyetli olmadılar." ifadelerini kullandı.
"TRANSFER TEKLİFİ YOK"
Hedeflerinden de bahseden 23 yaşındaki futbolcu "Hedeflerim arasında Premier Lig'de oynamak var ancak şu anda herhangi bir takımdan teklif yok." dedi.
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