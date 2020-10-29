Zeki Çelik attı, Lille 2-0'dan döndü

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu mücadelesinde konuk ettiği Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildi.
İstanbul'da oynanan I Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti.
- ZEKİ ÇELİK'İN GOL ATTIĞI LİLLE-CELTİC MAÇI 2-2 BİTTİ
H Grubu'ndaki mücadelede Lille, Celtic'i ağırladı. Celtic, Elyounoussi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Fakat maç, Zeki Çelik'in 67 ve Ikone'nin 75. dakikadaki golleriyle 2-2 tamamlandı.
Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, sahaya ilk 11'de çıktı. Burak Yılmaz da 64. dakikada oyuna girdi.
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği H Grubu'nun diğer maçında ise Milan, sahasında Sparta Prag'ı 3-0 yendi.
Milan'ın golleri, 24. dakikada Diaz, 57. dakikada Leao ve 67. dakikada Dalot'dan geldi.
Milan'ın İsveçli golcüsü Ibrahimovic, 36. dakikada kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.
- SONUÇLAR
G Grubu:
Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2
AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2
H Grubu:
Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2
Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3
J Grubu:
Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0
LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3
K Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4
CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
L Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1
Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4
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