Zekeriya Alp'ten 'Zorlu'yla ilgili ilk açıklama / CANLI

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Başkan Vekili Oğuz Sarvan basın toplantısı düzenliyor. CANLI AKTARIYORUZ…

ZEKERİYA ALP

“Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. 43'ün üzerinde yaşı olan 7 hakemimiz var. Yeni arkadaşları kazanmak zorundayız, yeni jenerasyon yapmalıyız. Sabredersek meyvelerini alacağız”

“VAR’IN KATKISI İNKAR EDİLEMEZ”

“VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var”

“HAKEMLİĞİ DAHA ÇOK ZORLAŞTIRDIK”

"Ülkemizde hakemlik yapmak çok zor bir görev. Üzülerek söylüyorum ki bu görevi daha çok zorlaştırdık. Bir taç, bir faul için bildirimler oluyor, sosyal medyada senaryolar üretiliyor"

“HAKEMLERİMİZİN DÜRÜST MAÇ YÖNETMEKTEN BAŞKA NE GÖREVİ OLABİLİR?”

"Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır"

ZORLU’DAKİ GÖRÜŞME HAKKINDA

“TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi.

Atama sistemlerini kendilerine anlattık. Hakemlerin bir sonraki hafta VAR'da görev aldığını söyledik. Bunu düşünememişler. Her hafta maç verdiğimizi düşünmüşler, konu bundan ibaret.

Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Herkese eşit mesafedeyiz.

Toplantının yeri konusunda yapılan eleştirileri anlıyorum ancak şunu söylemek isterim ki adaletin yeri olmaz.”

“FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMLERİYLE GÖRÜŞTÜK”

"Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam"