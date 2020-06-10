Zekeriya Alp: 5 hakemimizde koronavirüs tespit edildi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Alp, koronavirüs sürecinde 5 hakemin testinin pozitif çıktığını ve bunlardan 4'ünün hastanede yattığını söyledi.

Zekeriya Alp’in açıklamaları şu şekilde:



"Şu anda 43 üst klasman hakemimiz var. O arkadaşları kampa aldık. Artı 9 kişilik, 2. Lig'de takip ettiğimiz, iyi hakem olabileceğine inandığımız bazı arkadaşları da davet ettik. Onları VAR'da da kullanabiliriz. Bu hafta açıkladığımız hakem listesinde, 9 arkadaşın 9'una da görev verdik. 4. hakem olarak ve AVAR olarak görev verdik. Bir başlangıç. Umarım önümüzdeki haftalarda ya da gelecek sezon bu arkadaşlardan hem hakem hem VAR ve 4. hakem olarak istifade ederiz.

Bu süreçte tüm hakem arkadaşlarımızla ilk günden beri telefon ve telekonferans vasıtasıyla görüştük. Onlara söylediğimiz ve onlardan istediğimiz şeyin, hemen maça çıkacak şekilde hazır olmalarıydı. Arkadaşlarımızın çok hazır olduklarını görüyoruz. Futbolcular kadar, belki daha hazır olduklarını düşünüyorum"

“5 HAKEMİMİZİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI”

"5 tane hakemimizde virüs gözüktü. Bunlardan 4'ü hastanede yattı. Bir tanesi Zonguldak'ta eşiyle birlikte hastanede yattı. İyileştiler. Bir de Kocaeli'de hanım kızımız iyilişti. Fakat aldığı ilaçlardan dolayı alerjik durum oluştu. Onun da durumu iyi. 7 bine yakın hakemimiz, gözlemcimiz, eğitimcimiz var. Yaklaşık 9 bin kişilik kadroyuz biz. Bu kadar geniş bir kadroda, 4 veya 5 kişi virüsle karşı karşıya kaldı. Demek oluyor ki arkadaşlarımız kendilerine verilen talimatları harfiyen yerine getirmişler"