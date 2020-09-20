Ze Luis'in gönlü Fenerbahçe'de

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Porto, Ze Luis için bir anda fikir değiştirdi. Portekiz ekibi başta Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifine sıcak baksa da Arap kulüplerinin, yıldız oyuncu için devreye girmesi sonrasında direkt bonservis istedi. Luis ise Kanarya'ya gelmek için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe transfer taarruzunu sürdürüyor. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Vedat Muriç'in Lazio'ya ve Jailson'un da Dalian'a satışından elde ettiği toplam 22 milyon Euro'yu kasasına koymasının ardından çalışmalarda gaza bastı. En az iki golcüyü renklerine bağlamayı planlayan Kanarya'da Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Mbwana Samatta isimleri ön plana çıkmıştı. İki oyuncuyla da satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine sıcak bakılırken, Porto son anda fikir değiştirdi. Ze Luis için Arap kulüplerinin devreye girmesi sonrasında Portekiz ekibi direkt bonservis istedi.

Eli güçlendi

Ancak Portekiz basını, Yeşil Burun Adalı santrforun, Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığını, bunun için fedakârlık yapmaya hazır olduğunu yazdı. 29 yaşındaki oyuncunun bu tavrı pazarlıklarda Kanarya'nın elini güçlendiriyor. Öte yandan Aston Villa forması giyen Samatta konusunda da temaslar sürerken, Alanyasporlu Cisse ismi de sürekli olarak gündemde tutuluyor.

10.7 milyon Euro ödemişlerdi

Porto, Yeşil Burun Adalı oyuncu için geçen sezon başında 10.7 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. 29 yaşındaki futbolcu çıktığı 31 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergileyince yönetim, Luis için gelecek teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Transferde Sarı- Lacivertliler'in en büyük rakipleri Arap kulüpleri.