Ze Luis, Porto'ya isyan etti: Fenerbahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim

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Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in İtalya Serie A ekibi La zio'ya bonuslarla beraber 20 milyon Euro'ya transferinin ardından hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan Kanarya, bir hücumcu takviyesi için daha düğmeye basmıştı.



SON TEKLİF YAPILDI

Portekiz devi Porto'nun 29 yaşındaki golcüsü Ze Luis'i de gözüne kestiren Sarı-Lacivertliler, uzun görüşmelerin ardından Porto'ya son teklifini iletti. Fenerbahçe'nin Luis için Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu ifade edildi.

1 MİLYON EURO KİRALAMA, 6 MİLYON EURO BONSERVİS

Yönetimin 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon euro, zorunlu satın alma opsiyonu olarak da 2 senede ödenmek şartıyla 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncusunu elinden çıkarmak için 8 milyon euroda ısrarcı olan Porto'ya yıldız golcünün de rest çektiği bildirildi.

“FENERBAHÇE’YLE ANLAŞTIM, BIRAKIN GİDEYİM”

Kulübünün sürekli rakam yükseltmesine isyan eden 29 yaşındaki golcü, Porto’ya haber gönderip “Fenerbahçe ile anlaştım, bırakın gideyim. Oynamak istiyorum” dedi. Oyuncunun bu tavrı sonrası transfer konusunda kozları eline alan Fenerbahçe Yönetimi hafta sonuna kadar bu işi bitirmekte kararlı.

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Lu is, 2015'te 6.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı. Ze Luis, geçen yaz 11 mi lyon Euro bonservisle Porto’ya transfer olmuştu.