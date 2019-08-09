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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 10:34
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 10:34

Zanka'nın tavrı Fenerbahçe'ye 1,5 milyon Euro kar ettirdi

Zanka'nın tavrı Fenerbahçe'ye 1,5 milyon Euro kar ettirdi

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Huddersfield'e 'Göndermezseniz oynamam' resti çeken Zanka, Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro kazandırdı. İngiliz ekibinin 3.5 milyon Euro bonservis isteği, Danimarkalı stoperin inadıyla kırıldı. Sarı-lacivertliler 2 milyon Euro bonservis karşılığında oyuncuyu 3 yıllığına renklerine bağladı. Zanka ise yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin renklerine katmak için uzun süredir pazarlıkta olduğu Danimarkalı futbolcu Zanka, sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki stoperi İstanbul Havalimanı'nda Sportif Direktör Damien Comolli ile yönetici Selahattin Baki karşıladı. Bu transferde sarı-lacivertli yönetim kadar oyuncunun tavrı da etkili oldu. Zanka, duruşu ile Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı. Huddersfield kulübü başarılı oyuncusu için 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli isterken, Zanka 'Göndermezseniz oynamam' resti çekerek gidiş vizesinde istikrarlı bir tavır takındı.

KASADA 7 MİLYON EURO KALDI

Huddersfield 1 yıl daha sözleşmesi olan oyuncunun ısrarcı tutumu karşısında 2 milyon Euro bonservis bedeline razı oldu. Zanka'nın bu tavrı daha gelmeden Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro kazandırmış oldu. Kendisi de yıllık 1.7 milyon Euro maaş alacak olan Danimarkalı stoper, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu takviye sonrası Fenerbahçe'nin kasasında yeni transferler için 7 milyon Euro kaldı.

SİMON KJAER DE GELSİN UCHE-HÖGH OLSUNLAR

Zanka'nın gelişi sonrası Fenerbahçe taraftarı gözünü yine Zanka gibi Danimarkalı olan ve milli takımda birlikte oynadığı Simon Kjaer'e çevirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda yaklaşık 20 yıl öncesine gidip Uche-Högh'lü stoper tandemine atıfta bulundular. Taraftarlar, "Zanka ile Kjaer, Uche ve Högh gibi rakip forvetlere duvar olur. Kimseye geçit vermezler" yorumunda bulundular.

EN YAKIN ARKADAŞI ATİBA

2012-14 yılları arasında PSV'de forma giyen Beşiktaşlı Atiba ile Zanka eski iki takım arkadaşı olmalarının yanında iyi de dostlar. Birbirleri ile iletişimi koparmayan ikili şimdi Süper Lig'de rakip olarak karşı karşıya gelecek.

Ada'da transfer dün akşam sona ererken Zanka sabah erken saatlerde İstanbul'daydı. Yönetici Selahattin Baki ve Sportif Direktör Comolli'nin karşıladığı Danimarkalı oyuncuya yolculuğunda eşi de eşlik etti. Futbolcu önce dinlendi ardından da sağlık kontrolünden geçirildi. Transferin en kısa zamanda resmen açıklanması bekleniyor. Oyuncuyu sabah 04.30'da Comolli karşıladı.

(Sabah)

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