Fenerbahçe, Zanka'yı sabaha karşı İstanbul'a getirdi

2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

Fenerbahçe'in transfer görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı futbolcu Zanka İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen Zanka'yı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Damien Comolli karşıladı.

Sabaha karşı 04.30'da İstanbul'a inen Zanka'ya havalimanında bulunan taraftarlar ilgi gösterirken 29 yaşındaki futbolcu daha sonra özel araçla alandan ayrıldı.

Huddersfield'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı.

Milli takım tercihini Danimarka'dan yana kullanan Gambiya kökenli Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takımının formasını giydi.

MATHIAS ZANKA KİMDİR?

Mathias Jattah-Njie Jorgensen, 23 Nisan 1990 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi.

Zanka, altyapısında forma giydiği B93 kulübünde önce A takıma yükselirken sonrasında yakaladığı çıkışla ülkesinin en güçlü takımı Kopenhag'a transfer oldu.

Başkentte geçirdiği 5 sezonun ardından Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına bedelsiz transfer olan Gambiya kökenli futbolcu, 2014 yazında yeniden Kopenhag'a döndü.

Kopenhag forması ile toplam 270 karşılaşmada görev alan Zanka, 2017-18 sezonu öncesi Ada'nın yolunu tuttu.

Deneyimli futbolcu, son derece istikrarlı bir görüntü sergilediği Huddersfield ile geçirdiği iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı.

Milli takım tercihini Danimarka'dan yana kullanan Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takımının formasını giydi.