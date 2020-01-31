Zanka resmen Fortuna Düsseldorf'da

SPOR GÜNDEMİ

Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Başakşehir evinde çok rahat Başakşehir evinde çok rahat Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

İşte biten tüm transferler İşte biten tüm transferler Süper Lig'de ara transfer dönemi bu akşam 18:00'da sona erdi. İşte Türkiye'de ara transfer döneminde atılan tüm imzalar...

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i transfer etti Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i transfer etti Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Guilherme resmen açıklandı Guilherme resmen açıklandı Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı

Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı Galatasaray'da iki futbolcunun sözleşmesi askıya alındı Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.