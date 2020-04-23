Zanka geri dönüyor!

Fortuna Düsseldorf Sportif Direktörü Lutz Pfannenstiel, takımda kiralık olarak oynayan birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını ve satın alma opsiyonu olmasına rağmen 30 yaşındaki oyuncunun da bu isimler arasında olduğunu açıkladı.
Öte yandan Zanka da KOPEHülkesine bir röportaj verdi ve Danimarka'ya, FC Kopenhag'a dönmeye sıcak baktığını söyledi.
17 yaşından 22 yaşına kadar Kopenhag forması giyen Zanka, "Başladığın yere dönmek çok güzel olur. Kopenhag'da oynamış olan tüm arkadaşlarım, zaman zaman geri dönmeyi konuşuyoruz. Danimarka'ya geri dönmek, harika olur" ifadelerini kullandı.
Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz günlerde de ayrılığının nedeninin Comolli olduğunu belirterek, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı" demişti.
Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli oyuncunun, gelecek sezon da kiralık olarak ayrılması muhtemel gözüküyor.
Alman ekibinde 6 maçta görev alan Zanka, kupada Saarbrücken maçında yaptığı hatayla tepkileri üzerine çekmişti. (Sporx)
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği belli oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"
Koronavirüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin adı, 2021'de oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.
Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'a gönderdiği Mathias "Zanka" Jörgensen, sezon sonunda geri dönüyor.
Beşiktaş'ın unutulmaz ismi, İngiliz oyuncu Les Ferdinand, yayıncı kuruluş beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Ferdinand, Süper Lig hakkında konuşurken Beşiktaş'ın iki yabancısı Karius ve N'Koudou hakkında görüşlerini aktardı. Ferdinand, Premier Lig'de görev yapan Cenk Tosun hakkında da konuştu.