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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 19:50
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 19:51

Zanka geri dönüyor!

Zanka geri dönüyor!

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Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak Fortuna Düsseldorf'a gönderdiği Mathias "Zanka" Jörgensen, sezon sonunda geri dönüyor.

Fortuna Düsseldorf Sportif Direktörü Lutz Pfannenstiel, takımda kiralık olarak oynayan birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını ve satın alma opsiyonu olmasına rağmen 30 yaşındaki oyuncunun da bu isimler arasında olduğunu açıkladı.

Öte yandan Zanka da KOPEHülkesine bir röportaj verdi ve Danimarka'ya, FC Kopenhag'a dönmeye sıcak baktığını söyledi.

17 yaşından 22 yaşına kadar Kopenhag forması giyen Zanka, "Başladığın yere dönmek çok güzel olur. Kopenhag'da oynamış olan tüm arkadaşlarım, zaman zaman geri dönmeyi konuşuyoruz. Danimarka'ya geri dönmek, harika olur" ifadelerini kullandı.

Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz günlerde de ayrılığının nedeninin Comolli olduğunu belirterek, "Türkiye'de her şey iyiydi ancak yönetimde bir değişiklik oldu. Comolli gitti ve beni transfer eden oydu. Ben de bu yüzden ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı" demişti.

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli oyuncunun, gelecek sezon da kiralık olarak ayrılması muhtemel gözüküyor.

Alman ekibinde 6 maçta görev alan Zanka, kupada Saarbrücken maçında yaptığı hatayla tepkileri üzerine çekmişti. (Sporx)

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