AKŞAM

F.BAHÇE forması altında gösterdiği başarılı performansı milli takım arenasına da taşıyan Zanka Danimarka’nın en iyisi oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası’na gitme hakkı kazanan Danimarka’da Teknik Direktör Age Hareide ve yardımcıları futbolcularının eleme maçlarındaki performansına not verdi. 69 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı hatasız bir performans sergileyen Zanka’ya 3.8 puan verdi. Başarı stoper takımda en yüksek puan alan oyuncu oldu. Zanka’yı 3.75 puanla Schmeichel takip etti. Adı F.Bahçe ile anılan Simon Kjær ise 3.38’lik puanla dördüncü sırada yer aldı. Zanka’nın F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor. 29 yaşındaki yıldız bu sezon Sarı-Lacivertli formayı giydiği 12 maçta 975 dakika sahada kaldı. Zanka, bu süre içinde 2 gol atarak takımına katkı sağladı.